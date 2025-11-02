Menu Rechercher
La mise au clair de Florian Maurice sur une possible vente de Nice

L’OGC Nice en vente ? Depuis le rachat de Manchester United par le groupe INEOS, fin 2023, les rumeurs autour de la possible vente du club niçois par le groupe britannique se sont multipliées. Interrogé à ce sujet dans l’émission Ligue 1+ : Le Club, Florian Maurice s’est montré clair : l’OGC Nice n’est pas à vendre.

« Très honnêtement, non, je n’ai pas d’infos à vous donner là-dessus. J’étais encore, il y a la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours à Manchester pour essayer de créer de la synergie autant avec Manchester United, mais aussi avec Lausanne. Entre guillemets, pour le moment, il n’y a pas de sujet à ce niveau-là me concernant. L’idée, c’est de faire fonctionner le multiclub comme on peut l’entendre de par City qui fait ça. Il y a pas mal de clubs aujourd’hui qui ont plusieurs clubs. Donc, je n’ai pas d’informations supplémentaires par rapport à ça. Ils sont là, ils sont derrière nous, ils nous aident, ils nous ont encore aidés cet été. Donc voilà, ils sont bien présents », a déclaré le directeur sportif du Gym.

