Qualifs CDM 2026 : l’Azerbaïdjan accroche l’Ukraine, l’Arménie surprend l’Irlande

Les qualifications à la prochaine Coupe du monde se poursuivaient ce mardi en fin d’après-midi. Battu face à la France en fin de semaine dernière, l’Ukraine avait à cœur de se reprendre en déplacement en Azerbaïdjan. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Ukrainiens. En effet, l’ouverture du score de Georgiy Sudakov au retour des vestiaires n’aura pas suffi (0-1, 51e). Rigoureux, les hommes de Fernando Santos ont réussi à égaliser sur un penalty transformé par Emin Makhmudov (1-1, 72e).

Le score n’a plus évolué et l’Ukraine a dû se contenter d’un point frustrant. Dans le même temps, l’Arménie s’est imposée à domicile contre l’Irlande. Après l’ouverture du score de Spertsyan sur penalty juste avant la mi-temps (1-0, 45+1e), les Arméniens ont doublé la mise au retour des vestiaires grâce à Ranos (2-0, 51e). Malgré la réduction de l’écart d’Evan Ferguson (2-1, 57e), l’Arménie a tenu bon et a scellé son premier succès dans ces éliminatoires.