France - Ukraine : les compositions probables

Et si c’était ce soir ? L’équipe de France a l’occasion d’obtenir officiellement sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 lors de la réception de l’Ukraine au Parc des Princes (20h45). Pour voir les États-Unis, le Mexique et le Canada, il n’y a qu’un seul chemin. Il faut l’emporter contre le second de la poule D, alors que trois points opposent les deux équipes avant le coup d’envoi. Un match nul retarderait cette officialisation de quelques jours et le déplacement en Azerbaïdjan samedi. Autant s’éviter une mauvaise surprise et ne pas revivre le traumatisme de la non-qualification au dernier Mondial aux USA, ce fameux France-Bulgarie de novembre de 1993 et le but mythique d’Emil Kostadinov au Parc des Princes.

Pour cela, Didier Deschamps, qui était sur la pelouse du Parc des Princes avec le brassard de capitaine autour du bras lors de ce fiasco, a presque tous ses atouts dans sa manche. Seuls les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué manquent à l’appel, comme Aurélien Tchouameni et son acolyte madrilène Eduardo Camavinga, finalement forfait pour ce rassemblement, remplacé par Kephren Thuram. Mike Maignan sera titulaire à la base de ce 4-3-3 où la défense devrait être composée de droite à gauche de Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne. Le double-pivot du milieu de terrain serait formé par N’golo Kanté et Manu Koné, qui s’affirme de plus en plus dans cette équipe.

Un quatuor offensif alléchant… sur le papier

Le quatuor offensif est lui plein de promesses avec Michael Olise et Bradley Barcola sur les côtés. Le Munichois souffle encore le chaud et le froid en sélection, alors que l’ancien Lyonnais vit lui une période plus compliquée, notamment sur le plan physique. Rayan Cherki pourrait quant à lui débuter dans un rôle de numéro 10 qu’il affectionne. Le Cityzen n’a plus été vu avec le maillot bleu depuis la Ligue des Nations cet été. Il sera scruté de très près, surtout qu’il sera en soutien de Kylian Mbappé son capitaine. L’association des deux joueurs est séduisante sur le papier, mais encore faut-il le matérialiser sur le terrain. Ils seraient bien inspirés de le faire à 7 mois du Mondial.

En face, l’Ukraine ne jouera pas un rôle de faire-valoir. On l’a dit plus haut, un petit espoir existe encore pour subtiliser la place de leader à l’équipe de France. Serhiy Rebrov démarrera son onze de départ avec Trubin dans l’équipe et une défense à 4 avec Konaplya à droite et Mykolenko à gauche. Zabarnyi, le défenseur en difficultés du PSG, débutera en charnière avec Matviienko. Dans ce 4-3-3, la ligne du milieu devrait être occupée par le trio Malinovskyi, Kaliuzhnyi, Sudakov. Enfin, suite au forfait de Dovbyk, l’Ukraine misera sur Voloshyn, Tsygankov et Vanat pour tenter de prendre une revanche sur la dernière confrontation face aux Bleus, une défaite 2-0 en septembre dernier.