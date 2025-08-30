Menu Rechercher
OM : les détails de l’opération Arthur Vermeeren

Déchaîné en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé une nouvelle arrivée. Son nom ? Arthur Vermeeren, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig. Selon les dernières informations de la Minute OM, que nous sommes en mesure de confirmer, le club olympien va accueillir le milieu belge ce samedi soir.

D’après nos indiscrétions, il s’agit d’un prêt payant avec option d’achat. Dans le détail, l’OM va débourser 1,5 M€ pour obtenir le prêt du Belge. Une clause d’option d’achat non obligatoire estimée à 20M€ est également présente et le club phocéen prendra en charge le salaire de l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid.

