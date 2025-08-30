Menu Rechercher
Commenter 36
Ligue 1

Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille

Par Samuel Zemour
1 min.
Arthur Vermeeren sous les couleurs de Leipzig @Maxppp

Déchaîné en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig. Comme nous l’avions révélé, il s’agit d’un prêt avec option d’achat et le jeune milieu de terrain belge va ainsi venir renforcer l’entre-jeu marseillais, alors que le dossier Adrien Rabiot est toujours indécis.

La suite après cette publicité
titi ( c’est toi le boss)
Voilà #Vermeeren est arrivé à Marignane !!!💪💙😎
#TeamOM
Voir sur X

Le jeune international belge, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste lorsqu’il était à Antwerp, vient d’ailleurs d’arriver à l’aéroport de Marseille, avant de passer sa visite médicale et signer son contrat à l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Leipzig
Arthur Vermeeren

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Leipzig Logo RB Leipzig
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier