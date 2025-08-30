Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille

Déchaîné en cette fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig. Comme nous l’avions révélé, il s’agit d’un prêt avec option d’achat et le jeune milieu de terrain belge va ainsi venir renforcer l’entre-jeu marseillais, alors que le dossier Adrien Rabiot est toujours indécis.

La suite après cette publicité

Le jeune international belge, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste lorsqu’il était à Antwerp, vient d’ailleurs d’arriver à l’aéroport de Marseille, avant de passer sa visite médicale et signer son contrat à l’OM.