OM : Lens garde un œil sur Neil Maupay

À 48 heures de la fin du mercato, Neil Maupay est toujours un joueur de l’OM. Malgré quelques prises d’intérêt en Italie et en Angleterre, bien malin qui pourra dire où évoluera l’ancien niçois après le 1er septembre.

Une chose est sûre, sa situation ne laisse pas indifférent. À commencer par le RC Lens qui a réactivé la piste ces dernières heures. Aucune démarche n’a encore été entamée, mais le profil a des courtisans en interne au sein du club artésien qui songe également à Simon Banza ou Odsonne Edouard. Une cible marseillaise pas vraiment nouvelle pour Lens puisqu’on vous avait déjà fait part de l’intérêt des Sang et Or pour l’attaquant français de 29 ans début juin. À suivre.

