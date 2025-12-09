USG-OM : la joie du buteur Igor Paixao après la victoire

Une victoire pénible, mais l’essentiel est là. En s’imposant face à l’USG ce mardi soir (2-3), l’OM a fait un grand pas vers son objectif de top 24 en Ligue des Champions. Premier buteur du match, Igor Paixao en était ravi au coup de sifflet final au micro de Canal.

«Je suis très heureux de cette victoire, d’avoir marqué aussi en Ligue des Champions, on a souffert au début du match mais on est resté concentré. On est revenu, on a fait tout ce qu’on fait à l’entraînement, puis on a ensuite réussi à bien maîtriser le ballon et gagner. C’était un match difficile, c’était très important de gagner pour le classement. On reste concentré, il faut se préparer à enchaîner avec les prochains matchs.» En Ligue des Champions, ce sera face à Liverpool, le 21 janvier. Vu les temps qui courent, les Marseillais auraient peut-être préféré recevoir les Reds en ce moment…