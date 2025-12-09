Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

USG-OM : la joie du buteur Igor Paixao après la victoire

Par Jordan Pardon
1 min.
Igor Paixão à l'OM @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

Une victoire pénible, mais l’essentiel est là. En s’imposant face à l’USG ce mardi soir (2-3), l’OM a fait un grand pas vers son objectif de top 24 en Ligue des Champions. Premier buteur du match, Igor Paixao en était ravi au coup de sifflet final au micro de Canal.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de cette victoire, d’avoir marqué aussi en Ligue des Champions, on a souffert au début du match mais on est resté concentré. On est revenu, on a fait tout ce qu’on fait à l’entraînement, puis on a ensuite réussi à bien maîtriser le ballon et gagner. C’était un match difficile, c’était très important de gagner pour le classement. On reste concentré, il faut se préparer à enchaîner avec les prochains matchs.» En Ligue des Champions, ce sera face à Liverpool, le 21 janvier. Vu les temps qui courent, les Marseillais auraient peut-être préféré recevoir les Reds en ce moment…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Igor Paixão

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Igor Paixão Igor Paixão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier