Mercato : Facundo Medina très proche de l’OM, Lens lorgne Neal Maupay

On l’a vu ces dernières heures, l’OM ne veut pas perdre de temps sur le mercato. Après avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain international anglais Angel Gomes en fin de contrat avec le LOSC, Medhi Benatia et le board marseillais travaillent sur le dossier menant au défenseur international marocain de West Ham Nayef Aguerd. Des discussions ont d’ores et déjà lieu avec l’entourage du joueur. En plus de cela, le club phocéen avance sur deux autres dossiers défensifs, à savoir Nelson Semedo (en fin de contrat avec Wolverhampton) pour renforcer le côté droit de la défense marseillaise, mais aussi pour apporter de la qualité sur le côté gauche avec Facundo Medina.

Comme nous l’évoquons depuis plusieurs semaines, le gaucher argentin du RC Lens est très apprécié en interne à Marseille, que ce soit par le coach ou même par les joueurs Leonardo Balerdi qui a fait le forcing pour le convaincre de rallier la Canebière. Un pressing gagnant puisque l’international argentin ne veut aujourd’hui que l’Olympique de Marseille. Il faut dire que la grinta de Medina (28 ans - 8 buts et 10 passes décisives en 165 matches toutes compétitions confondues avec Lens) s’accorderait parfaitement avec l’ambiance volcanique de l’Orange Vélodrome.

Neal Maupay, l’atout dans la manche de l’OM pour boucler Facundo Medina

Du côté du club artésien, on a depuis quelques mois fait le deuil du numéro 14 des Sang et Or. Néanmoins, la nouvelle direction n’entend pas faire de cadeau et se montre aujourd’hui inflexible au niveau du prix du joueur. Une offre d’une vingtaine de millions d’euros pourrait toutefois contenter tout le monde d’autant qu’un nouveau facteur pourrait bien être utilisé par l’OM pour mener à bien cette opération. Selon nos informations, Neal Maupay est très apprécié en interne du côté du RC Lens.

L’attaquant tricolore de 28 ans arrivé l’été dernier sur la Canebière en provenance d’Everton a rendu quelques fiers services à Roberto De Zerbi en marquant 4 buts et en délivrant 4 passes décisives en 22 matches dans un rôle pas toujours évident. Sans véritable avenir dans la cité phocéenne, le très expérimenté attaquant, qui a mis plus d’une centaine de buts dans sa carrière en France et en Angleterre, pourrait apporter une vraie plus-value dans de nombreux clubs, à commencer par le RC Lens… À suivre.