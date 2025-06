Mercato PSG : Luis Campos a rencontré l’agent de Kim Min-jae !

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un défenseur axial droit. Dans cette optique, plusieurs noms ont d’ores et déjà fuité. De Mario Gila (Lazio) à Illia Zabarnyi (Bournemouth), Luis Campos s’active pour dénicher le profil idoine, qui plus est à l’heure où Marquinhos est en pleine période de réflexion quant à son avenir. Récemment vainqueur de la Ligue des Champions avec le club de la capitale, le Brésilien pourrait, en effet, vivre ses dernières heures sous le maillot parisien, même si le capitaine des Rouge et Bleu est parti pour rester selon nos dernières informations.

De son côté, la direction sportive des champions de France en titre travaille, quoi qu’il en soit, pour renforcer ce secteur de jeu. Dernièrement, plusieurs sources évoquaient, à ce titre, un intérêt du board francilien pour Kim Min-jae, actuellement sous les couleurs du Bayern Munich. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer puisque toujours d’après nos indiscrétions, Luis Campos a rencontré l’agent du Sud-Coréen à Paris cette semaine. Un rendez-vous confirmant le possible intérêt parisien.

Kim Min-jae dans les petits papiers de Campos

Si aucune offre n’a encore été faite à l’heure où nous écrivons ces lignes et qu’Al-Nassr s’est également positionné, cette rencontre a toutefois permis au dirigeant portugais de prendre la température concernant l’international sud-coréen (69 sélections, 4 buts). Arrivé à Munich dans la peau d’un titulaire en puissance, Min-Jae a disputé 43 rencontres cette saison toutes compétitions confondues - profitant notamment des blessures d’Upamecano et Ito - mais ses performances n’ont pas toujours été à la hauteur. De quoi imaginer un départ au cours de l’été ?

Ces dernières heures, la presse allemande affirmait, elle, que le Bayern Munich, peu convaincu par son rendement sur le terrain, ne s’opposerait pas à un départ de son défenseur cet été, d’autant plus avec l’arrivée récente du défenseur du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Rekordmeister, Kim Min-jae est aujourd’hui estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt mais le Bayern attend 50M€ en cas de départ. Reste désormais à savoir si le PSG, très intéressé à l’idée de recruter Illia Zabarnyi, ira plus loin, ou non, dans ce dossier.