Le troll du Bayern Munich après la large victoire contre Leipzig

À l’exception du sacre du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en 2023-2024, le Bayern Munich domine, avec plus ou moins de difficulté, la Bundesliga depuis plus d’une décennie. Vendredi soir, les joueurs de Vincent Kompany ont à nouveau démarré le championnat en grande pompe, en étrillant Leipzig à domicile (6-0).

Un succès très précoce, mais qui pousse déjà certains suiveurs du football allemand à féliciter, par avance et avec ironie, le Bayern Munich pour son nouveau titre de champion d’Allemagne. Le club bavarois a surfé sur la vague en publiant sur ses réseaux sociaux une photo du célèbre Terminator, incarné par Arnold Schwarzenegger, aux côtés du classement de Bundesliga et accompagnée des mots «I’m back», autrement dit "Je suis de retour", en français. La couleur est annoncée pour le reste de la saison.