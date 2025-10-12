Borussia Dortmund : coup dur pour Serhou Guirassy

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund à l’été 2024, Serhou Guirassy est passé dans une autre dimension. Après une grande saison avec Stuttgart en 2023-2024 (30 buts en 30 matches), l’attaquant guinéen est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde avec les Marsupiaux. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions lors de la dernière cuvée, l’ancien d’Amiens est au sommet de son art. Toujours aussi performant cette saison avec six buts et trois assists en huit rencontres, l’attaquant de 29 ans continue de briller mais doit faire face à une mauvaise nouvelle depuis quelques heures.

Blessé lors du rassemblement avec la Guinée, l’ancien Rennais est incertain pour la rencontre face au Bayern Munich la semaine prochaine d’après la presse allemande. Dans son communiqué, la Fédération guinéenne explique pourquoi Guirassy a quitté la sélection prématurément : «bien diminué physiquement, Serhou Guirassy a tenu par amour pour la Guinée et par respect pour le staff technique à venir au regroupement de l’équipe nationale au Mozambique.» Nous espérons tout de même pouvoir compter sur le talent du Guinéen pour le Klassiker de la semaine prochaine.