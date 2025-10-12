EdF : les deux candidats pour remplacer Kylian Mbappé comme capitaine

Touché à la cheville droite depuis son arrivée à Clairefontaine, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir reçu un nouveau coup lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan (3-0). Buteur et passeur avant sa sortie à la 83e minute, le capitaine tricolore manquera donc le déplacement en Islande, lundi, afin d’éviter de prendre des risques, et suivra la rencontre depuis Madrid.

Ce forfait relance la question du capitanat. À l’automne 2024, plusieurs joueurs avaient déjà porté le brassard en l’absence de Mbappé : Tchouaméni en octobre, Kanté et Konaté en novembre. Mais aucun des trois n’est disponible pour affronter l’Islande. Didier Deschamps doit donc désigner un nouveau leader parmi les présents. Selon L’Équipe, deux profils se détachent : Mike Maignan, gardien au tempérament affirmé et au leadership naturel, et Dayot Upamecano, plus discret mais expérimenté et constant dans ses performances. Tout indique que le portier de l’AC Milan, fort de son expérience de capitaine des Rossoneri, est le principal favori pour obtenir le brassard. Lui qui n’avait pas hésité à recadrer Kylian Mbappé l’année passée.