EdF : le constat lucide de Christopher Nkunku après le match face à l’Islande

Ce lundi, la France a perdu ses premiers points dans sa campagne de qualifications à la Coupe du monde. Après trois victoires de rang, les Bleus ont été accrochés sur le terrain de l’Islande ce lundi (2-2). Buteur malgré un match parfois poussif, Christopher Nkunku a laissé parler sa frustration après la rencontre au micro de TF1 :

« On n’aurait pas dû encaisser ce premier but. Leur bloc était très bas, on a quand même réussi à marquer deux fois. On a eu un manque d’attention. On repart avec un point. Ce sont les aléas des matches, il ne faut pas parler des arbitres. On se concentre sur nous. On a su revenir à 2-1, mais on n’a pas été vigilants. Il aurait fallu rester concentrés après notre deuxième but. En tant que joueur offensif, ça arrive. Je la vois au dernier moment, sur la situation d’après, j’arrive à marquer. Ça fait partie d’un match, j’ai su rester focalisé pour marquer après ».