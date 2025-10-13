EdF : la fierté de Mateta pour son premier but avec les Bleus

À l’issue du match nul face à l’Islande (2-2), Jean-Philippe Mateta s’est exprimé au micro de TF1, partagé entre la frustration du résultat et la satisfaction d’avoir inscrit son premier but en équipe de France. « On voulait la victoire, mais on prend ce but à la fin… On a poussé jusqu’à la fin, on aurait pu faire mieux dans l’ensemble », a confié l’attaquant tricolore, visiblement déçu de voir les Bleus repartir de Reykjavik avec un seul point. Pour lui, ce match à rebondissements a laissé un goût amer, même si le nul restait préférable à une défaite : « On repart avec le nul, je préfère ça que de perdre. »

Malgré cette déception collective, Mateta a vécu une soirée marquante sur le plan personnel. Pour sa première titularisation sous le maillot bleu, le buteur de Crystal Palace a trouvé le chemin des filets, récompensant ses efforts et la confiance accordée par Didier Deschamps. « C’est un moment très fort pour un attaquant de marquer un but. Première titularisation, premier but… Le sourire ? Évidemment », a-t-il conclu, tout en soulignant l’état d’esprit positif du groupe : « Oui, il y a du positif à prendre. On va continuer à travailler ensemble. » Un message de détermination.