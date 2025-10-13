Menu Rechercher
Commenter 4
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la fierté de Mateta pour son premier but avec les Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mateta @Maxppp
Islande 2-2 France

À l’issue du match nul face à l’Islande (2-2), Jean-Philippe Mateta s’est exprimé au micro de TF1, partagé entre la frustration du résultat et la satisfaction d’avoir inscrit son premier but en équipe de France. « On voulait la victoire, mais on prend ce but à la fin… On a poussé jusqu’à la fin, on aurait pu faire mieux dans l’ensemble », a confié l’attaquant tricolore, visiblement déçu de voir les Bleus repartir de Reykjavik avec un seul point. Pour lui, ce match à rebondissements a laissé un goût amer, même si le nul restait préférable à une défaite : « On repart avec le nul, je préfère ça que de perdre. »

La suite après cette publicité

Malgré cette déception collective, Mateta a vécu une soirée marquante sur le plan personnel. Pour sa première titularisation sous le maillot bleu, le buteur de Crystal Palace a trouvé le chemin des filets, récompensant ses efforts et la confiance accordée par Didier Deschamps. « C’est un moment très fort pour un attaquant de marquer un but. Première titularisation, premier but… Le sourire ? Évidemment », a-t-il conclu, tout en soulignant l’état d’esprit positif du groupe : « Oui, il y a du positif à prendre. On va continuer à travailler ensemble. » Un message de détermination.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Jean-Philippe Mateta

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier