Géorgie : Willy Sagnol choqué par l’Espagne et Pedri

Battu 2-0 par l’Espagne, le sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, a livré une analyse lucide et sans détour en conférence de presse, reconnaissant la supériorité totale de la Roja et saluant la qualité de jeu des hommes de Luis de la Fuente. « Il n’y a pas grand-chose à dire. Ils jouent sur une autre planète. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais quand l’Espagne atteint ce niveau, tu n’as aucune chance. Il faut accepter qu’ils jouent un football d’un autre niveau », a-t-il déclaré, tout en soulignant que son équipe pouvait s’estimer « chanceuse » de ne pas avoir encaissé plus de buts, même s’il a reconnu un manque d’intensité de ses joueurs.

L’ancien entraîneur de Bordeaux ne s’est pas arrêté là et a également tenu à souligner le long processus de construction qui a permis à l’Espagne de devenir une nation de référence dans le football mondial. « Si tu te souviens de l’Espagne des années 80 ou 90, elle avait une bonne équipe, mais ce n’était pas une équipe gagnante. C’est le fruit d’un travail de 25 ans. Aujourd’hui, ils avaient six ou sept absents et pourtant, cela ne se voit pas. Ils ont des joueurs de très haut niveau. C’est un exemple à suivre », a-t-il affirmé, avant d’encenser Pedri, qu’il considère comme « l’un des meilleurs joueurs du monde » pour son intelligence et sa capacité à offrir constamment des solutions à son équipe.