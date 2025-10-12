Le sélectionneur de la Serbie démissionne après la défaite contre l’Albanie

Une défaite qui fait très mal pour la Serbie. Ce samedi soir, les Beli Orlovi recevaient l’Albanie dans un match sous haute tension et déterminant pour la qualification aux barrages. Finalement, dans un match raté, les Serbes se sont inclinés face à leurs rivaux sur la plus petite des marges (0-1). Une défaite fatale à Dragan Stojkovic. Après avoir mené la Serbie à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de 60 ans a présenté sa démission à sa direction après le match :

«J’ai parlé au président et au secrétaire général… et j’ai présenté ma démission. Personnellement, je ne m’attendais pas à cette défaite… J’assume pleinement mes responsabilités et j’en suis le seul responsable.» Avec ce revers, la Serbie compte 4 points de retard sur l’Albanie, deuxième du groupe, à trois journées de la fin. La qualification semble néanmoins promise à l’Angleterre dans ce groupe mais l’Albanie a pris une sérieuse option dans la course aux barrages.