Espagne : la sortie de Luis de la Fuente qui va faire enrager Barcelone pour Dani Olmo

Il n’y a pas qu’en France que le sélectionneur national doit composer avec les contestations de certains clubs. Comme Didier Deschamps avec le PSG le mois dernier, Luis de la Fuente a provoqué une véritable levée de boucliers au FC Barcelone. Le cas de Lamine Yamal, rappelé après avoir aggravé sa blessure en sélection en septembre, a suscité une vive incompréhension. Le gaucher a finalement renoncé au rassemblement après avoir rechuté.

C’est aussi le cas de Dani Olmo, convoqué alors qu’il souffrait d’une gêne musculaire. Le Barça en avait pourtant informé le staff médical de la sélection, qui a pu le constater. Le milieu de 27 ans ne s’est même pas entraîné les premiers jours, avant de participer à la séance de vendredi à la veille de la rencontre face à la Géorgie, et de se rendre compte qu’il n’était pas en capacité de jouer.

Luis de la Fuente donne une nouvelle version pour Olmo

Hier, la presse espagnole faisait état d’une certaine «indignation» de la part du Barça, non seulement contre Luis de la Fuente, mais aussi contre son joueur, à qui il est reproché un manque de discernement. Sport révèle d’ailleurs ce matin qu’il souffrait depuis le début du match face à Séville, dimanche dernier, après un coup reçu au mollet. Le joueur n’a rien dit et a voulu voyager avec la sélection en espérant que sa douleur s’estompe. Elle s’est finalement intensifiée à l’entraînement et il manquera donc les trois prochaines semaines de compétition, dont le Clásico.

Hier soir, l’Espagne s’est imposée sans lui face à la Géorgie (2-0), et son sélectionneur a été invité à commenter son cas. Une sortie qui devrait encore faire réagir, puisqu’elle contredit elle-même la version donnée par la Fédération dans un communiqué : « Dani était en parfaite condition ; il n’y avait pas de rapport médical, et il souffrait simplement d’une légère gêne. Il ne s’était pas entraîné de la semaine, mais la gêne a fini par s’aggraver, et nous avons décidé, pour sa santé et sa sécurité, qu’il devait quitter le rassemblement, sachant qu’il ne serait probablement pas de retour mardi. Si on était sûrs qu’il puisse revenir sans risque, comme on le fait toujours, il serait resté. » La RFEF avait indiqué que le joueur était pourtant arrivé avec des signes de fatigue musculaire rapportés par le club, ce qui tranche complètement avec les mots du sélectionneur espagnol, qui assure que le joueur est arrivé en parfaite condition…