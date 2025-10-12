FC Barcelone : Robert Lewandowski a tranché pour son futur

Lorsque Robert Lewandowski pose ses valises en Catalogne à l’été 2022, le FC Barcelone a mis la main sur l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. Incroyable depuis des années avec le Bayern Munich, l’attaquant polonais a décidé d’exporter ses talents sous la tunique du Barça. Et quand vous êtes un buteur aussi fort que Lewandowski, la mayonnaise prend très rapidement. Rapidement titulaire et fer de lance de son équipe, le transfuge du Borussia Dortmund connaît une première saison de qualité avec 33 buts et 8 passes décisives en 46 rencontres.

Légérement moins décisif lors de sa deuxième année à Barcelone, Robert Lewandowski sort de sa meilleure cuvée avec les Culés. Auteur de 42 buts en 52 matches à 36 ans, le natif de Varsovie a été l’un des grands acteurs de la saison réussie du FC Barcelone l’an dernier. Retrouvant Hansi Flick qui l’avait fait briller au Bayern Munich, le Polonais a semblé au sommet de son art malgré des qualités athlétiques beaucoup moins évidentes qu’il y a quelques années. Touché par de plus en plus de blessures, Lewandowski arrivait pour cette édition 2025-2026 avec moins de certitudes.

Robert Lewandowski ne veut pas rejoindre l’Arabie saoudite

Blessé et de plus en plus sur le banc au profit d’un Ferran Torres prolifique, le Polonais arrive sûrement aux crépuscules de son aventure catalane. En fin de contrat en juin prochain, Lewandowski ne sera assurément pas prolongé. Acté depuis quelques semaines désormais, ce divorce programmé est en train de prendre forme et s’expliquerait également par les importants émoluments de Lewandowski à Barcelone (26 millions d’euros bruts annuels). Comme l’explique Sport ce dimanche, la fin de l’aventure Lewandowski est prévue pour la fin de la saison.

Alors que le nom d’Etta Eyong est souvent avancé et a été dévoilé par le média ibérique, l’avenir de Lewandowski est en suspens. Pour autant, la source espagnole affirme qu’une retraite n’est pas au goût du jour et que Lewandowski souhaiterait encore disputer une voire deux années au haut niveau en Europe. Ainsi, n’importe quelle offre d’Arabie saoudite sera repoussée comme l’explique Sport. Pour la suite, Lewandowski pourrait prendre sa retraite en Catalogne, où sa famille se sent bien.