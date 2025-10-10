Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Le Ballon d’Or de Dembélé a fait pleurer Upamecano

Par Allan Brevi
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a marqué l’histoire en remportant le Ballon d’Or 2025, au terme d’une saison exceptionnelle avec le PSG. L’ailier parisien a tout raflé : Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d’Europe. Une année magique, récompensée par la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial. Son ami en équipe de France, Dayot Upamecano, n’a pas pu retenir son émotion. Dans les colonnes du Parisien, le défenseur du Bayern Munich a confié avoir versé une petite larme.

La suite après cette publicité

« On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2. Franchement, je n’ai pas les mots ! On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur, mais quand même… Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’or, il m’a mis la larme. J’aurais dû être présent pour la cérémonie, mais je n’ai pas pu venir. Le voir remercier sa mère, sa famille, ses amis, tous ceux qui étaient là… C’était un moment magnifique » Absent donc lors de la cérémonie, Upamecano avoue avoir été profondément touché par le discours de son ami.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
PSG
Bayern Munich
Dayot Upamecano
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier