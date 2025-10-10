Le Ballon d’Or de Dembélé a fait pleurer Upamecano

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a marqué l’histoire en remportant le Ballon d’Or 2025, au terme d’une saison exceptionnelle avec le PSG. L’ailier parisien a tout raflé : Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d’Europe. Une année magique, récompensée par la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial. Son ami en équipe de France, Dayot Upamecano, n’a pas pu retenir son émotion. Dans les colonnes du Parisien, le défenseur du Bayern Munich a confié avoir versé une petite larme.

« On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2. Franchement, je n’ai pas les mots ! On savait tous qu’il deviendrait un grand joueur, mais quand même… Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’or, il m’a mis la larme. J’aurais dû être présent pour la cérémonie, mais je n’ai pas pu venir. Le voir remercier sa mère, sa famille, ses amis, tous ceux qui étaient là… C’était un moment magnifique » Absent donc lors de la cérémonie, Upamecano avoue avoir été profondément touché par le discours de son ami.