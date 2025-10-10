Barça : Wojciech Szczęsny se lâche sur Lamine Yamal

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le gardien Wojciech Szczęsny s’est exprimé sur la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal : « je pense que Lamine est à un moment de sa carrière où il doit prendre du plaisir, et c’est clairement le plus important. J’avais 18 ans à un moment, et je me souviens que ce qu’on pense à 18 ans est complètement différent de ce qu’on pense à plus de 30 ans, par exemple. Et avec ses qualités, son talent, s’il ne perd pas sa passion pour le jeu et reste professionnel, c’est évident. Il connaîtra un immense succès, car rien ne l’empêche d’être le meilleur joueur du monde. Il doit juste rester concentré, calme et conserver cette passion. »

La suite après cette publicité

Le gardien polonais du Barça a ensuite poursuivi sur son comportement, qui a quelques fois fait polémique dans la planète football : « je n’ai donc aucun conseil à lui donner pour l’instant, car je n’y vois aucun mal. Oui, c’est quelqu’un de très ouvert et il aime profiter de la vie. Mais nous le faisons tous, et nous avons tous eu 18 ans à un moment. Et avoir 18 ans, c’est aussi faire des erreurs, il faut en faire et en tirer des leçons. On ne peut pas avoir quelqu’un derrière soi qui nous dit tout le temps ce qu’il faut faire et ne pas faire. Il faut vivre sa vie. Nous sommes des êtres humains, pas seulement des footballeurs, donc je n’ai pas à m’inquiéter. Il doit juste continuer à jouer comme il le fait. » Des mots forts envers la pépite de la Roja, qui montre aussi la bonne ambiance au sein du vestiaire catalan.