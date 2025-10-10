Kylian Mbappé vide son sac sur Lamine Yamal

Actuellement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé (26 ans) a profité de son passage à Clairefontaine pour donner une longue interview à Movistar+. Celle-ci sera diffusée dimanche soir à 21 heures. Mais le média espagnol a partagé quelques extraits croustillants de cet entretien, dont un concernant le phénomène Lamine Yamal.

«On voit qu’il a une grande passion pour le football, et c’est la seule chose qu’il ne peut pas perdre. Le reste, c’est sa vie personnelle, les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. Il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu’en football, c’est un grand joueur, mais dans la vie, c’est un garçon de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. On fait des choses bien, des choses mal… Au final, il aura son expérience. Il saura ce qui est bon ou mal pour lui, et au final, il suffit seulement de regarder ce qu’il fait sur le terrain. Le reste n’est pas important si ce n’est pas grave. C’est la seule chose. C’est un joueur qui a un grand talent et j’espère qu’il va suivre le chemin qu’il veut. Je lui souhaite bonne chance.» Le crack du Barça et de l’Espagne devrait apprécier.