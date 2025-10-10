Menu Rechercher
Commenter 1
Segunda B

Ça tourne encore au cauchemar pour Jesé Rodríguez

Par Allan Brevi
1 min.
Jesé Rodriguez @Maxppp
Las Palmas 1-0 Cadix

Jesé Rodriguez a fait son grand retour à Las Palmas cet été, à 32 ans, où il a retrouvé la deuxième division et tentera de revenir en Liga. Le club insulaire est descendu après avoir terminé 19e de première division en mai dernier, et c’est son troisième passage au club après 2017 et 2022. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a même accepté le salaire minimum de LaLiga 2, soit 98 000 euros annuels.

La suite après cette publicité

Cependant, rien ne se passe comme prévu pour lui : Jesé n’a joué que 39 minutes, réparties sur 3 matchs et son club est positionné à la 5e place. Contre Cadix, le coach de Las Palmas, Luis García, a opté pour Recoba en seconde période et c’est à ce moment-là que les caméras ont filmé l’ancien joueur du Real Madrid jetant son dossard par terre en réalisant qu’il n’allait pas entrer en jeu. Une image largement relayée sur les réseaux sociaux, mais dans les vestiaires, on ne lui accorde pas plus d’importance qu’elle ne le mérite. Il n’y a pas « d’affaire Jesé » selon Marca.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Segunda B
Las Palmas
Jesé Rodríguez

En savoir plus sur

Segunda B Segunda División B
Las Palmas Logo Las Palmas
Jesé Rodríguez Jesé Rodríguez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier