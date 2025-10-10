Ça tourne encore au cauchemar pour Jesé Rodríguez

Jesé Rodriguez a fait son grand retour à Las Palmas cet été, à 32 ans, où il a retrouvé la deuxième division et tentera de revenir en Liga. Le club insulaire est descendu après avoir terminé 19e de première division en mai dernier, et c’est son troisième passage au club après 2017 et 2022. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a même accepté le salaire minimum de LaLiga 2, soit 98 000 euros annuels.

Cependant, rien ne se passe comme prévu pour lui : Jesé n’a joué que 39 minutes, réparties sur 3 matchs et son club est positionné à la 5e place. Contre Cadix, le coach de Las Palmas, Luis García, a opté pour Recoba en seconde période et c’est à ce moment-là que les caméras ont filmé l’ancien joueur du Real Madrid jetant son dossard par terre en réalisant qu’il n’allait pas entrer en jeu. Une image largement relayée sur les réseaux sociaux, mais dans les vestiaires, on ne lui accorde pas plus d’importance qu’elle ne le mérite. Il n’y a pas « d’affaire Jesé » selon Marca.