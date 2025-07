Jesé Rodriguez est de retour à Las Palmas !

Et revoilà Jesé Rodriguez ! Sans club depuis son départ de Johor Darul Ta’zim en Malaisie, l’attaquant espagnol effectue son grand retour du côté de Las Palmas, lui qui est originaire de la ville. C’est son troisième passage au club après 2017 et 2022. L’attaquant de 31 ans a même accepté le salaire minimum de la Liga, soit 98 000 euros annuels.

A 32 ans, il repart en deuxième division et tentera de revenir en Liga. Le club insulaire vient de descendre après avoir terminé 19e de première division en mai dernier. «Jesé revient à l’UD Las Palmas pour apporter son expérience et ses connaissances.» L’ancien Parisien a signé un contrat d’un an.