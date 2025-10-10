Le Real Madrid veut signer 3 joueurs à 0€

Seul contre tous. Après son boycott du Ballon d’Or, Florentino Pérez a été lâché cette semaine par Joan Laporta, son dernier allié pour le projet de la Superleague européenne. Le président du FC Barcelone a ouvert la porte à un rapprochement avec l’EFC (ancien ECA) et avec l’UEFA. La presse espagnole a ajouté qu’il souhaite aussi laisser tomber le projet de la SL mais qu’il ne peut pas l’annoncer publiquement puisqu’il risque des sanctions financières. De son côté, le patron du Real Madrid reste pour l’instant solide sur ses appuis, même s’il est le dernier à croire à la Superleague. Mais de l’autre côté des Pyrénées, on pense surtout qu’il a perdu son bras de fer avec l’instance dirigeante du football européen. Mais ce n’est pas le seul souci du boss des Merengues.

En effet, Florentino Pérez, ainsi que ses équipes, sont parfaitement conscients du fait que le Real Madrid n’est pas solide dans tous les compartiments du jeu. Xabi Alonso avait d’ailleurs demandé un défenseur et un milieu de terrain supplémentaires cet été. Mais ses demandes étaient restées vaines. Quelque mois plus tard, ses dirigeants sont visiblement prêts à lui offrir au moins l’une des recrues tant désirées. Ce vendredi, Marca explique que le Real Madrid a pour objectif de s’offrir un défenseur à coût zéro, notamment pour remplacer David Alaba et Antonio Rüdiger, qui ne seront pas prolongés. Le club espagnol veut poursuivre sa stratégie et mettre la main sur un élément en fin de contrat. De nouveau, le nom d’Ibrahima Konaté est cité. Le Français sera libre en fin de saison et fait office de priorité.

Le Real Madrid veut remplacer Alaba et Rüdiger gratuitement

Il coche toutes les cases, lui qui n’est ni trop jeune, ni trop vieux et qui possède une solide expérience et un excellent niveau. Tout ce qui plaît donc aux recruteurs madrilènes. Mais il n’est pas le seul joueur ciblé. Dayot Upamecano, dans la même situation contractuelle au Bayern Munich, est aussi suivi. Lui aussi sera disponible à coût zéro si jamais aucun accord n’est trouvé avec le Bayern Munich concernant une prolongation de contrat. Malgré les récentes déclarations de ses dirigeants, qui se montrent très optimistes, un point de désaccord bloque toujours à l’heure actuelle. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui peut s’engouffrer dans la brèche.

Le troisième nom sorti du chapeau est celui de Marc Guéhi. Proche de Liverpool l’été dernier, le joueur de Crystal Palace intéresse beaucoup les Merengues. Enfin, une option interne n’est pas totalement exclue non plus même si elle semble moins solide. Le nom du jeune Canterano Joan Martínez est mentionné. « Celui qui ne coûterait rien n’est autre que Joan Martínez, le défenseur central du futur, comme on le croit à Valdebebas. Après s’être remis de sa blessure aux ligaments croisés subie en août 2024, il est désormais entre les mains d’Arbeloa pour poursuivre sa carrière », a balancé Marca. Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid ne vise que des joueurs disponibles gratuitement. La tendance est claire.