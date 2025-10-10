Real Madrid : la valeur marchande de Camavinga a chuté

La valeur marchande d’Eduardo Camavinga est passée de 100 à 50 millions d’euros en l’espace de quelques mois, soit une baisse de 50 % selon le site spécialisé Transfermarkt. Le milieu de terrain du Real Madrid peine à retrouver son meilleur niveau après une saison marquée par les blessures. Depuis son retour, il n’a disputé que 76 minutes en 19 jours, loin de son rôle central d’autrefois. Cette situation pousse Xabi Alonso, arrivé sur le banc merengue, à réfléchir à la meilleure manière de le relancer dans un effectif où la concurrence s’intensifie.

Cette chute de valeur semble logique au vu de sa saison dernière, marquée par quatre blessures et plus de 35 matchs manqués. Victime d’une déchirure musculaire en avril, puis d’une entorse à la cheville en début de saison, Camavinga peine à enchaîner. Malgré tout, Xabi Alonso garde confiance : « il a un potentiel énorme, il est dynamique, capable de casser les lignes », a-t-il déclaré après la victoire 4-1 à Levante. Fraîchement convoqué en équipe de France malgré son manque de rythme, le joueur de 22 ans espère profiter de cette trêve internationale pour retrouver du temps de jeu et enfin relancer sa jeune carrière.