Real Madrid : fin de saison pour Eduardo Camavinga !

Décidément, Eduardo Camavinga a la poisse. Entré en jeu à la pause du match contre Getafe, le milieu de terrain français a dû quitter ses partenaires en fin de match. Les premiers échos évoquaient une blessure à l’adducteur ou au pubis. Ce jeudi, la Casa Blanca a dévoilé une mauvaise nouvelle.

«Suite aux examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Eduardo Camavinga, il a été diagnostiqué une rupture complète du tendon de l’adducteur gauche. Évolution en cours», peut-on lire sur le communiqué publié par les Merengues sur leur site officiel. Il ratera donc la finale de la Coupe du Roi samedi prochain face au FC Barcelone et le reste de la saison, dont la Coupe du Monde des Clubs et le Final Four de la Ligue des Nations.