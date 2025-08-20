Real Madrid : Xabi Alonso rassure sur la situation de Rodrygo

C’était la grande interrogation d’hier soir, Rodrygo allait-il entrer en jeu face à Osasuna, lui qui comptabilise une moyenne de 15 min de temps de jeu par match depuis l’arrivée de Xabi Alonso à Madrid ? Sans surprise : Rodrygo n’a pas disputé la moindre minute lors de la victoire 1-0 du Real Madrid face à Osasuna au Santiago Bernabéu. L’attaquant brésilien, pourtant cadre de l’effectif l’an dernier, a vu ses coéquipiers Brahim Díaz, Arda Güler être titulaires à sa place. Pire, Gonzalo García et même le nouveau venu Franco Mastantuono sont entrés en jeu, mais pas lui. Un choix qui a alimenté les interrogations sur son statut sous Xabi Alonso.

En conférence de presse, l’entraîneur madrilène a tenu à calmer les inquiétudes : « Rodrygo va bien, je compte sur lui, et ce n’est qu’un match. La Coupe du Monde des Clubs était un contexte différent, mais c’est la saison qui compte. Bien sûr, je compte sur lui », a affirmé Alonso, insistant sur la gestion à long terme de son groupe. Le message est clair : malgré ce premier coup d’arrêt, le Brésilien reste pleinement dans les plans du coach. De son côté, pas sûr que tout ça plaise au prodige brésilien de 24 ans, qui pourrait donc voir d’un bon œil un départ dans les prochains jours.