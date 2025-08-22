Menu Rechercher
Moussa Baradji file à Blackburn

Par Sebastien Denis - Maxime Barbaud
Moussa Baradji, buteur avec Yverdon @Maxppp

Auteur d’une belle saison en Suisse sous les couleurs d’Yverdon (25 matchs pour 4 buts et 2 passes décisives), Moussa Baradji faisait l’objet de plusieurs intérêts. Pisté en Turquie, en Angleterre, mais aussi en Italie, comme nous vous l’indiquions début mai, le milieu de terrain de 24 ans a trouvé un point de chute dans ce mercato : direction le Championship.

defaultAltAttribute

D’après nos informations et après de multiples rebondissements, son transfert à Blackburn est scellé. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat. Le Français va rejoindre le récent 7e de 2e division anglaise. Pour rappel, Le club suisse avait fait signer Baradji il y a un an depuis Legnago contre 250 000 €.

