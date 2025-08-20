Real Madrid : menace de défaite sur tapis vert contre Osasuna

La première apparition de Franco Mastantuono avec le Real Madrid suscite déjà une vive controverse en Espagne. Entré en jeu face à Osasuna mardi, lors de la victoire du Real 1-0, avec le numéro 30, celui de l’équipe réserve, le jeune Argentin est accusé d’avoir été inscrit de manière irrégulière par le club madrilène. Miguel Galán, avocat et président du Centre national de formation des entraîneurs de football (CENAFE), estime que le Real s’est rendu coupable d’un « alignement incorrect », rappelant que le joueur, recruté pour 60 millions d’euros, appartient de fait au Castilla et non à l’équipe première. En conséquence, Osasuna dispose de 24h après la rencontre pour déposer un recours auprès de la Commission des Compétitions de la RFEF, ce qui pourrait entraîner une défaite sur tapis vert pour les Merengues.

La suite après cette publicité

Au-delà du match contre Osasuna, l’affaire met en lumière une faille réglementaire susceptible de fragiliser le Real Madrid dans les semaines à venir. Selon Sport, tant que Mastantuono n’évoluera pas réellement avec l’équipe réserve, sa participation aux rencontres officielles du groupe professionnel restera juridiquement contestable. Le cas interroge également sur le choix du numéro 30, présenté comme un caprice personnel du joueur, contrairement à l’esprit du règlement sur l’attribution des numéros en Liga. Une stratégie qui permet au Real de libérer une place dans l’effectif et d’alléger son calcul de fair-play financier, mais qui pourrait bien se retourner contre lui si les instances fédérales décidaient de sanctionner le club. Le compte à rebours est lancé pour les Merengues.