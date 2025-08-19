Real Madrid : déjà une énorme polémique avec Franco Mastantuono en Espagne

Les premiers pas de Franco Mastantuono se passent plutôt bien. S’il pourrait avoir ses premières minutes sous la nouvelle tunique dès ce soir face à Osasuna, pour le premier match du Real Madrid en Liga cette saison, il est en train de convaincre tout le monde à l’entraînement et les gens ont hâte de le voir à l’œuvre. Les médias qui couvrent l’actu du club de la capitale espagnole évoquent ainsi un joueur déjà très affûté sur le plan physique, très à l’aise techniquement et déjà bien intégré au système de Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Mais dans le même temps, une grosse polémique est venue secouer son adaptation à Madrid. Effectivement, le Real Madrid a fait le choix d’enregistrer Franco Mastantuono comme joueur du Real Madrid Castilla, l’équipe B. D’où son numéro 30, qui n’est pas un numéro de joueur d’équipe première. Lors de sa présentation, le principal concerné avait d’ailleurs affirmé avoir choisi lui-même ce numéro, mais en Espagne, on ne croit pas vraiment à cette théorie.

La suite après cette publicité

Un risque pour le Real Madrid ?

Clairement, le fait qu’un joueur ayant coûté 60 millions d’euros ait été enregistré comme joueur de l’équipe B fait parler, d’autant plus qu’il ne devrait a priori jouer aucun match avec le Castilla d’Alvaro Arbeloa. Il faut savoir qu’au-delà du côté éthique de l’affaire, cela confère un sacré avantage au Real Madrid, puisque le joueur, n’étant pas enregistré avec les A, n’est pas pris en compte dans les calculs du fair-play financier de la Liga. Tout comme il permet aux Merengues d’avoir une place supplémentaire dans l’effectif pour une recrue supplémentaire, alors que les effectifs doivent avoir un maximum de 25 joueurs. Une polémique d’autant plus forte qu’à Barcelone, la Liga n’a visiblement pas autorisé le club catalan à enregistrer Roony Bardghji comme un joueur de l’équipe B.

Miguel Galán, avocat et personnalité importante dans le monde du foot, a même expliqué que dans le cas où il soit enregistré avec la B mais joue uniquement avec les A, cela pourrait constituer une fraude à la loi. « Je ne recommande pas d’inscrire le joueur dans l’équipe réserve, car cela pourrait constituer une fraude présumée à la loi. Selon le règlement, avec le contrat et les frais de transfert payés, le joueur appartient à l’équipe première, et non à l’équipe réserve. L’inscription avec le numéro 30, malgré le fait que le joueur sera utilisé exclusivement avec l’équipe première, va à l’encontre de l’esprit de l’article 125 du règlement de la Fédération royale espagnole de football. Le club a décidé de laisser un spot pour d’éventuels transferts qui pourraient avoir lieu pendant le reste du marché. Or, c’est précisément dans cette manœuvre qu’une prétendue fraude à la loi pourrait être commise, puisqu’elle contrevient à l’esprit du règlement RFEF, article 125 du Règlement général », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux. Sur l’émission El Chiringuito, il a bien précisé que s’il venait à jouer face à Osasuna, le Real Madrid risquerait de perdre sur tapis vert… Affaire à suivre…