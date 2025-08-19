Le Real Madrid s’enflamme déjà pour ses pépites

Le Real Madrid n’a jamais été un club réputé pour offrir des minutes aux jeunes juste par principe. Historiquement, seuls les plus talentueux parviennent à s’imposer dans l’effectif pléthorique de Chamartín. C’est exactement ce qui se passe à Valdebebas, où une nouvelle génération de joueurs issus de la Fabrica se taille une place dans l’effectif de Xabi Alonso. Cinq noms s’imposent déjà – Carvajal, Asencio, Carreras, Fran García et Gonzalo – auxquels il faut ajouter le gardien Fran González, pilier du Castilla mais constamment convoqué comme doublure avec les pros. Sa présence, même sans jouer, illustre à quel point le Real mise de plus en plus sur cet ADN maison, même dans un contexte d’énorme concurrence.

La suite après cette publicité

En défense, le contingent est impressionnant : quatre joueurs formés au club tiennent déjà leur place. Dani Carvajal reste l’exemple suprême du modèle madrilène, lui qui dut passer par le Bayer Leverkusen avant de revenir pour devenir capitaine et soulever six Ligues des champions. Fran García et Álvaro Carreras, eux aussi partis chercher du temps de jeu ailleurs, ont fini par revenir à la Maison Blanche. Dans le cas de Carreras, Madrid n’a pas hésité à investir 50 millions d’euros pour le rapatrier depuis Benfica, convaincu qu’il connaissait parfaitement les exigences du club. Ce mélange de patience et de sévérité est typique d’une institution qui ne laisse aucun cadeau à ses jeunes, mais leur ouvre les portes si leur niveau est au rendez-vous.

La suite après cette publicité

Des débuts sous les projecteurs !

Le cas de Gonzalo illustre un tournant. Longtemps, le Real n’a pas aligné d’attaquants formés au club. Mais l’attaquant madrilène a prolongé jusqu’en 2030 et s’est déjà imposé en Coupe du Monde des Clubs, preuve que la patience paye. Pour Marca, son émergence, aux côtés des renforts de poids que sont Mbappé et Endrick, symbolise un Real Madrid moins dogmatique. Peu importe que le joueur vienne de Valdebebas ou d’un autre continent acheté à prix d’or, l’important est qu’il réponde aux exigences sportives. À leurs côtés, trois autres figures — Valverde, Vinícius et Rodrygo — rappellent combien le Castilla a servi de tremplin avant leur explosion au plus haut niveau. Même si l’Uruguayen est passé par La Corogne, l’école madrilène a façonné son éclosion. La saison 2025-26 marque aussi une rentrée particulière. Pour la première fois depuis 2018, Madrid débute la Liga à domicile, face à Osasuna ce mardi soir. L’occasion pour les recrues de se présenter au public du Bernabéu. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras et Franco Mastantuono feront leurs premiers pas sous les projecteurs madrilènes.

Tous les quatre incarnent des profils variés : Alexander-Arnold a déjà affronté le Real à sept reprises, mais jamais au Bernabéu, Huijsen réalise son rêve d’enfant en foulant enfin le quartier de Chamartín, Carreras revient au bercail après avoir mûri en Espagne et au Portugal et Mastantuono, qui vient de fêter ses 18 ans, découvre l’Europe après s’être révélé à River Plate. Des trajectoires différentes, mais une même ambition : s’imposer dans le club le plus exigeant du monde. L’histoire madrilène, riche en débuts fracassants, place ces recrues dans une continuité prestigieuse. Ronaldo en 2002 avait marqué un doublé sur ses deux premières touches, Endrick a trouvé la faille l’an dernier contre Valladolid, et avant eux, des légendes comme Figo, Beckham, Cristiano, Camavinga ou encore Raúl avaient célébré leurs débuts par un but. Cette lignée place une pression supplémentaire sur les épaules des nouveaux venus, mais aussi une opportunité unique : inscrire leur nom dans une tradition qui va de Di Stéfano à Mbappé. Entre les pépites de Valdebebas et les renforts étrangers, le Real Madrid, selon AS, possède déjà un cocktail explosif qui nourrit un seul objectif : décrocher la 37ème Liga et une 16ème Coupe d’Europe.