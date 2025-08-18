Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso envoie un message fort à Rodrygo

Rodrygo sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid Osasuna

Ce mardi, le Real Madrid débutera la saison par la réception d’Osasuna au Santiago Bernabéu. Une première pour Xabi Alonso, qui fera son grand retour devant les supporters madrilènes. Et pour l’occasion, le technicien merengue s’est exprimé sur les sujets chauds au Real Madrid et notamment le cas de Rodrygo. Annoncé sur le départ et en partance pour Arsenal, l’ailier brésilien est pourtant dans les plans de l’Espagnol.

«Il y a eu beaucoup de rumeurs cet été. Il se porte bien. Je veux qu’il s’investisse pleinement pour l’équipe et qu’il soit à 100 %. Je compte sur tout le monde présent à l’entraînement. C’est ce qui m’inquiète et me préoccupe en ce moment», a-t-il indiqué devant les médias. L’attaquant de 24 ans devrait avoir du temps de jeu pour cette première journée de Liga.

