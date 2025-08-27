Real Madrid : nouveau coup dur pour Vinicius Jr

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne peut pas reprocher à Rodrygo de ne pas aimer le Real Madrid. Depuis quelque temps maintenant, le Brésilien doit gérer une certaine forme de déclassement. L’an dernier, lorsque Kylian Mbappé a débarqué en Espagne, le Brésilien a dû se faire violence pour exister médiatiquement quand tous les médias s’enflammaient en début de saison pour la BVM (Bellingham-Vinicius-Mbappé). S’en est suivi une saison correcte (14 buts, 11 passes décisives en 54 apparitions), puis un été 2025 très compliqué.

Annoncé sur le départ, Rodrygo n’a quasiment pas été utilisé par Xabi Alonso à la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis (93 minutes en trois matches sur les 6 disputés par la Casa Blanca). Très vite, on lui a prédit un avenir en Angleterre où Liverpool et Manchester City lui ont fait les yeux doux. Les semaines ont passé, Rodrygo n’a pas bougé, mais dernièrement, Carlo Ancelotti a fait le choix de s’en passer avec le Brésil. De quoi pousser l’international auriverde à aller chercher du temps de jeu ailleurs afin de ne pas rater le rendez-vous du Mondial 2026 ?

Rodrygo, nouveau concurrent direct de Vinicius Jr

Pas vraiment. Marca confirme ce mercredi que l’ancien pensionnaire de Santos est allé voir son entraîneur pour s’expliquer. Il n’y avait aucune animosité, simplement la volonté d’exprimer son envie de remonter la pente chez les Merengues. Pas question de partir. Face à cette initiative, Xabi Alonso a accepté d’aider son joueur, mais il a posé une condition : il doit changer de poste. Contre Oviedo, Alonso a ainsi repositionné le Brésilien sur l’aile gauche… et installé Vinicius Junior sur le banc de touche.

En clair, Rodrygo est désormais le concurrent numéro un de son compatriote. Un sacré revirement de situation, notamment pour Vinicius Jr qui devait déjà gérer l’appétence de Kylian Mbappé pour ce côté. Prêt à tout pour rester dans le club de ses rêves, Rodrygo va-t-il donner encore plus de maux de tête à un « Vini » ayant perdu son statut de leader au profit de Mbappé ? À Madrid, Xabi Alonso a été clair : plus personne n’est intouchable.