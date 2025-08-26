Brésil : encore une tuile pour Rodrygo

La liste de Carlo Ancelotti pour les matches face au Chili et la Bolivie, comptant pour les éliminatoires sud-américaines du Mondial 2026, n’en finit plus de faire parler. Si les absences de Vinicius Junior dans le groupe du Brésil (suspendu face au Chili) et de Neymar (blessé) étaient attendues, celle de Rodrygo interpelle. Dans sa conférence de presse, Carlo Ancelotti n’a pas manqué d’être interrogé à ce sujet et voici sa réponse.

« Je n’ai pas eu de discussions avec eux (Neymar et Rodrygo, ndlr). Ils connaissent parfaitement l’idée que la sélection a. Ils doivent évidemment jouer des matchs et être en bonne condition physique. Je n’ai pas besoin de leur parler pour leur expliquer cela. S’ils veulent des explications, ils peuvent m’appeler. Rodrygo a mon numéro, je ne sais pas si Neymar l’a, mais je pense que oui. » Les deux joueurs s’attendaient-ils à être convoqués ?

Un coup de pression d’Ancelotti ?

Concernant Rodrygo, le patron de la Canarinha a rebondi en mettant en avant l’un des critères de sélection. « Un critère très important pris en compte par le staff technique est l’aspect physique. Les joueurs qui jouent pour l’équipe nationale doivent être en pleine forme physique, c’est un critère très important pour nous. Il y a beaucoup de concurrence à tous les postes. Ailiers, milieux de terrain, attaquants… Si un joueur n’est pas à 100 %, je peux sans problème en appeler un autre. »

Des propos qui pourraient avoir des conséquences durant la dernière semaine du mercato. Utilisé dans la rotation avec Ancelotti au Real Madrid, Rodrygo doit se contenter de miettes depuis que Xabi Alonso a pris les commandes des Merengues. Pourtant, les retours en Espagne affirment que l’international auriverde veut rester à Madrid et se battre. Une telle situation est-elle tenable en vue de la Coupe du Monde 2026 s’il fait durablement banquette dans la capitale espagnole ? À moins que la déclaration de son sélectionneur le pousse définitivement à quitter la Casa Blanca et filer en Premier League où Liverpool et Manchester City lui font des yeux doux.