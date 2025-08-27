Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel Eliminatoires CM - Amérique du Sud

L’ancien de l’OL et Monaco Jean Lucas est sélectionné avec le Brésil

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jean Lucas expose ses tatouages @Maxppp
Brésil Chili

C’est un visage très connu de la Ligue 1 qui va découvrir la sélection brésilienne. Milieu de terrain de 27 ans évoluant du côté de Bahia, Jean Lucas vient d’être convoqué suite au forfait du milieu offensif de Newcastle Joelinton. Une première pour ce joueur passé à l’Olympique Lyonnais entre 2019 et 2021, à Brest en 2021 et à Monaco entre 2021 et 2023.

La suite après cette publicité

Passé ensuite à Santos, il s’est depuis totalement relancé du côté de l’EC Bahia où il compte 6 buts et 2 passes décisives en 41 apparitions. Le Brésil défiera le Chili le vendredi 5 septembre et la Bolivie le mercredi 10 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Amérique du Sud
Brésil
Jean Lucas

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Amérique du Sud Eliminatoires CM - Amérique du Sud
Brésil Flag Brésil
Jean Lucas Jean Lucas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier