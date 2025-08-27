L’ancien de l’OL et Monaco Jean Lucas est sélectionné avec le Brésil

C’est un visage très connu de la Ligue 1 qui va découvrir la sélection brésilienne. Milieu de terrain de 27 ans évoluant du côté de Bahia, Jean Lucas vient d’être convoqué suite au forfait du milieu offensif de Newcastle Joelinton. Une première pour ce joueur passé à l’Olympique Lyonnais entre 2019 et 2021, à Brest en 2021 et à Monaco entre 2021 et 2023.

La suite après cette publicité

Passé ensuite à Santos, il s’est depuis totalement relancé du côté de l’EC Bahia où il compte 6 buts et 2 passes décisives en 41 apparitions. Le Brésil défiera le Chili le vendredi 5 septembre et la Bolivie le mercredi 10 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.