Pré-sélectionné par Carlo Ancelotti, Jean Lucas explose tout au Brésil

Nombreux sont ceux qui l’avaient perdu après son départ du championnat de France il y a deux ans. Recruté par l’OL en 2019, Jean Lucas s’était surtout révélé lors de son prêt à Brest, avant de rejoindre Monaco en 2021 contre 11 millions d’euros. Barré par la concurrence de l’irrésistible duo Aurélien Tchouameni - Youssouf Fofana, le Brésilien avait dû se satisfaire d’un rôle secondaire dans les équipes de Philippe Clément, puis de Niko Kovac.

En 2023, il quittait le club de la Principauté sans avoir pu esquisser ses élans de son passage dans le Finistère. S’il ne faisait pas forcément d’une fête son retour à Santos, signe d’un recul dans sa carrière, il ne l’imaginait certainement pas non plus aussi amer avec, au bout de sa première saison, une relégation historique en D2 brésilienne. Mais le milieu aujourd’hui âgé de 27 ans a su rebondir du côté de Bahia, où il s’affirme depuis 2024 comme une référence dans le championnat local sous les ordres du légendaire Rogério Ceni.

Carlo Ancelotti vient de le pré-convoquer pour le prochain rassemblement du Brésil

Ce n’est pas un hasard si son club est aujourd’hui 4e du Brasileirão Betano, devant Botafogo, et qu’il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé par son entraîneur (2 965 minutes, pour 6 buts). Ses performances sont d’ailleurs remontées jusqu’aux oreilles de Carlo Ancelotti, qui vient de le pré-sélectionner en vue des deux prochaines rencontres qualificatives du Brésil pour la Coupe du Monde 2026, face au Chili, le 5 septembre, puis face à la Bolivie, le 10 (la liste définitive de 23 joueurs sera communiquée lundi).

Au Brésil, cette pré-convocation résonne comme une évidence pour plusieurs médias, alors que Jean Lucas n’a encore jamais goûté à la Seleção. Il avait seulement évolué avec la sélection olympique en 2019, avant d’être écarté de. la liste finale. «Important pour l’équilibre de son équipe, le numéro 6 surprend toujours dans la surface et il a triplé le nombre de buts qu’il avait marqués durant toute sa carrière en seulement un an et demi : 5 à Flamengo, Santos, Lyon, Brest et Monaco, 15 à Bahia», écrit Globo Esporte*.

«Il franchit sans cesse de nouvelles étapes, et cet élan offensif symbolisé par ses 4 buts en Copa Libertadores 2025, font désormais de lui le deuxième meilleur buteur du club dans la compétition continentale, derrière le champion du monde 98, Charles (6 buts)», ajoute le média. Lance enchérit : «avec 39 matchs disputés cette saison et 101 depuis son arrivée à Bahia, Jean Lucas a gagné la confiance totale de Rogério Ceni. Depuis son arrivée, l’ancien joueur de Lyon a inscrit 15 buts et délivré sept passes décisives. Une régularité qui fait de lui une cible de Carlo Ancelotti aujourd’hui.» Le journal Correio Braziliense parle de «l’un des joueurs les plus remarquables du Tricolor Baiano.» Une belle trajectoire, que pas grand monde n’avait imaginée.