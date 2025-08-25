Real Madrid : c’est le flou total avec Rodrygo !

C’était la surprise du chef, dimanche soir à Oviedo. Xabi Alonso faisait deux choix forts : d’abord, laisser Vinicius Jr sur le banc de touche. Puis, faire place à Rodrygo Goes dans son onze de départ. Une décision qui a surpris du monde du côté de la capitale espagnole, principalement parce que tout le monde était convaincu que Rodrgyo n’entrait pas dans les plans du tacticien basque.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’il n’avait pas joué lors de la première journée face à Osasuna, et avant les vacances, lors du Mondial des Clubs, il avait globalement été peu utilisé. Ces derniers temps, il était question d’intérêts très prononcés de clubs anglais, comme Tottenham et Manchester City, capables de mettre une jolie somme d’argent pour s’offrir le joueur, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres de championnat la saison dernière.

La suite après cette publicité

Un choix fort

Et comme l’indique la Cadena SER, confirmant des informations parues plus tôt, Rodrygo a fait son choix : il veut rester au Real Madrid. Il est confiant quant à sa capacité à redevenir un joueur indiscutable sous les ordres de Xabi Alonso, et est convaincu qu’il peut se faire une place dans le onze titulaire. En revanche, c’est à gauche qu’il souhaite jouer, et non plus à droite comme il a eu l’habitude d’évoluer toutes ces années.

Il estime que c’est à ce poste qu’il peut être le plus performant, quitte à avoir un sacré concurrent face à lui : Vinicius Jr. Il devrait donc refuser toute proposition qui lui sera faite d’ici la fin du mercato, et nul doute qu’elles risquent d’être nombreuses. Toutefois, une autre source vient infirmer cette version. En effet, selon les dernières informations de The Athletic, le Brésilien aurait demandé à ses agents de lui trouver un nouveau club.

La suite après cette publicité

D’après le média britannique, Rodrygo a demandé aux agents Pini Zahavi et Kia Joorabchian d’explorer une nouvelle destination pour lui cet été, malgré le fait que son camp insiste sur le fait qu’il veut rester à Madrid. Une telle décision suggère clairement que la possibilité d’une sortie a au moins été fortement envisagée, mais les clubs qui ont exprimé leur intérêt ont eu l’impression que Rodrygo n’était pas totalement convaincu à l’idée de quitter la capitale espagnole. Le suspense reste total.