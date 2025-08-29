Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

AS Monaco : Maghnes Akliouche laisse planer le doute sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Cet été, Maghnes Akliouche a souvent été annoncé sur le départ. Pourtant, à trois jours de la fin du mercato, le meneur de jeu est toujours à l’AS Monaco. Mieux encore, le joueur de 23 ans a été sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre de l’équipe de France. Un futur statut international qui devrait attiser les convoitises à l’avenir. Voire même cet été ? Dans un entretien à RMC Sport, l’artificier monégasque est resté évasif à ce sujet :

La suite après cette publicité

« Pour être honnête, tout peut se passer dans le football. Maintenant, comme je viens de vous le dire, je me sens bien ici. J’ai pu être sélectionné avec l’équipe de France A avec l’AS Monaco. On verra ce qu’il se passe mais je me sens bien ici. » Réponse définitive ce lundi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier