AS Monaco : Maghnes Akliouche laisse planer le doute sur son avenir

Cet été, Maghnes Akliouche a souvent été annoncé sur le départ. Pourtant, à trois jours de la fin du mercato, le meneur de jeu est toujours à l’AS Monaco. Mieux encore, le joueur de 23 ans a été sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre de l’équipe de France. Un futur statut international qui devrait attiser les convoitises à l’avenir. Voire même cet été ? Dans un entretien à RMC Sport, l’artificier monégasque est resté évasif à ce sujet :

« Pour être honnête, tout peut se passer dans le football. Maintenant, comme je viens de vous le dire, je me sens bien ici. J’ai pu être sélectionné avec l’équipe de France A avec l’AS Monaco. On verra ce qu’il se passe mais je me sens bien ici. » Réponse définitive ce lundi.