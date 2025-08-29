Arsenal a bouclé une nouvelle arrivée à 52 millions d’euros

Eberechi Eze ne sera, a priori, pas la dernière recrue de l’été du côté d’Arsenal. Le club londonien avait l’intention de se renforcer en défense, et toute porte à croire que ce renfort sera Piero Hincapié. Selon The Athletic, les Gunners ont conclu un accord avec le Bayer Leverkusen pour le défenseur équatorien de 23 ans.

La suite après cette publicité

Le média précise qu’il s’agit d’un prêt avec une obligation d’achat de 52 millions d’euros, assorti d’un pourcentage à la revente de 10% pour le club allemand. Hincapié va signer un contrat de 5 ans et se rendra à Londres ce week-end pour y passer sa visite médicale, puis signer son contrat.