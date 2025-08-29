L’AS Monaco vend Soungoutou Magassa à West Ham

Comme révélé par nos soins, Soungoutou Magassa (21 ans) est un joueur de West Ham. L’ancien international tricolore s’est engagé pour les six prochaines années avec le club londonien, et va rapporter 20 millions d’euros à son club formateur, l’AS Monaco (17 M€ + 3 M€ de bonus). Si Francfort a tenté de s’immiscer dans le dossier à la dernière minute, le Français avait donné sa parole aux Hammers.

«West Ham United est ravi d’annoncer la signature de l’international français U21 Soungoutou Magassa. L’imposant milieu de terrain défensif et médaillé d’argent olympique de 2024 rejoint les Hammers en provenance du club de Ligue 1 AS Monaco avec un contrat à long terme pour un montant non divulgué», indique le communiqué de West Ham.