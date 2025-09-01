Menu Rechercher
Côme : Andrea Belotti en discussions avancées avec Cagliari

Par Valentin Feuillette
Andrea Belotti avec l'AS Rome @Maxppp

Coup de théâtre dans le dossier Andrea Belotti ! Alors que l’été avait été marqué par de multiples rumeurs, des approches en Serie B, des pistes exotiques jusqu’au Mexique avec Monterrey et Pumas, et même des discussions avec la Sampdoria ces dernières heures, le buteur italien s’apprête finalement à prendre une direction inattendue. Indésirable à Côme, où il était sur la liste des départs depuis plusieurs semaines, Belotti voyait son avenir s’écrire loin de la Lombardie.

Selon nos informations, c’est désormais Cagliari qui tient la corde et s’apprête à rafler la mise dans ce dossier mouvementé. Les négociations sont très avancées entre les dirigeants sardes, Côme et l’attaquant de 31 ans, avec une volonté commune de conclure l’affaire dans les prochaines heures. L’objectif est clair : finaliser l’opération avant 20h00 et offrir à Belotti un nouveau point de chute, synonyme de relance en Serie A.

