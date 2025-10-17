La réponse cinglante de l’Inter sur Neymar

Neymar a récemment fait parler de lui de l’autre côté des Alpes. La presse transalpine annonçait en effet que le crack brésilien de Santos se serait offert à des clubs italiens. Face à la rumeur, le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a été interrogé.

Et sa réponse a fusé. « Mais non, c’est n’importe quoi. Jamais entendu parler et jamais proposé… N’importe quoi », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. Ça a le mérite d’être clair.