Un ancien joueur de Premier League condamné pour trafic de gaz hilarant

L’ancien joueur de Premier League Jamar Loza a été condamné à une peine de prison après avoir été reconnu coupable de diriger une entreprise de vente de protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») à grande échelle, rapporte le Daily Mail. Passé brièvement par Norwich City en Premier League en 2014, l’attaquant jamaïcain avait ensuite évolué dans les divisions inférieures anglaises, notamment à Maidstone United et récemment à Kettering Town. C’est en 2022 qu’il a été arrêté à deux reprises en une semaine, la police découvrant plusieurs bonbonnes de gaz dans son véhicule.

Il a finalement plaidé coupable pour possession et fourniture de substances psychoactives avec intention de les distribuer, le tribunal soulignant une activité menée à un niveau « industriel », avec livraison par palettes et un réseau organisé incluant des livreurs. Loza, 31 ans, a vu son contrat être résilié par son club de Kettering Town après l’annonce de sa condamnation. Malgré un bon comportement en club, où il avait été décrit comme un modèle auprès des jeunes, et une brève carrière internationale avec la Jamaïque en 2014 (4 sélections), son implication dans ce trafic a mis un terme à sa carrière professionnelle. Sa co-accusée, Lydia Punchard, a quant à elle écopé d’une peine avec sursis.