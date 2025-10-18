Serie A : Lecce tient en échec Sassuolo, de même pour Hellas à Pise

L’après-midi de Serie A a offert un double nul sans but, marqué par l’impuissance offensive des quatre équipes en lice. À Pise, les Toscans et l’Hellas Vérone se sont neutralisés (0-0) au terme d’un match haché et pauvre en occasions franches. Le seul frisson est venu juste avant la pause, lorsque Vérone a cru obtenir un penalty pour un contact sur Frese, finalement annulé par la VAR à la 45e+3. Ce point n’arrange personne : les Vénitiens restent 17es, tandis que Pise demeure englué en 19e position.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8 14 Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10

Même scénario à Lecce, où les locaux et Sassuolo n’ont pas réussi à faire trembler les filets (0-0). Malgré quelques tentatives, les Salentins ont buté sur la solidité défensive des Neroverdi, qui ont géré sans vraiment se montrer dangereux. Ce partage des points maintient Lecce en milieu de tableau (14e), alors que Sassuolo, plus haut classé, reste 8e mais voit son élan freiné.