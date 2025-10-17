Menu Rechercher
La réponse énigmatique de l’Inter sur la rumeur De Zerbi

Par Matthieu Margueritte
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp

Cet été, l’Inter a été obligé de se trouver un nouvel entraîneur après le départ de Simone Inzaghi en Arabie saoudite. Les Nerazzurri ont choisi Cristian Chivu, mais avant, ils ont tenté de recréer Cesc Fabregas (Côme) et Roberto De Zerbi (OM). Interrogé sur ces deux pistes par Il Corriere dello Sport, Piero Ausilio, le directeur sportif milanais, a tenté de noyer le poisson.

« Nous avons mené nos enquêtes et tiré nos conclusions. Vous voulez en savoir plus ? », a-t-il répondu, avant que le journaliste ne le relance en affirmant que les deux coaches ont préféré rester dans leur club respectif. « C’est vous qui le dites. Cristian a tout ce que nous recherchions, c’est aussi le bon choix pour la direction ». On n’en saura pas plus.

