Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

Bayer Leverkusen : les premiers mots d’Eliesse Ben Seghir

Par Samuel Zemour
1 min.
Eliesse Ben Seghir avec le Maroc @Maxppp

Eliesse Ben Seghir est bel bien parti de l’AS Monaco. L’ailier de 20 ans quitte la Ligue 1 pour filer du côté du Bayer Leverkusen, où il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2030. Un transfert qui va rapporter 32 M€ + 5 M€ de bonus au club du Rocher, accompagnés d’un pourcentage à la revente. Dans le communiqué du club allemand, l’attaquant international marocain s’est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

«C’est un pas vers une culture footballistique nouvelle pour moi. La Bundesliga est très différente de la Ligue 1, c’est particulièrement excitant et je suis très impatient de la découvrir. J’ai suivi le parcours impressionnant du Bayer 04 au cours des dernières années. Ce club joue toujours au niveau international et a remporté le championnat et la coupe l’année dernière. Le club est une figure de proue du football allemand en France et aussi au Maroc. C’est un plaisir d’en faire désormais partie», a assuré le talent de l’ASM, qui va devoir confirmer en Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Ligue 1
Leverkusen
Monaco
Eliesse Ben Seghir

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Monaco Logo Monaco
Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier