Eliesse Ben Seghir file au Bayer Leverkusen

On ne verra plus Eliesse Ben Seghir en Ligue 1. L’international marocain (11 sélections, 3 buts) était sur le départ depuis le début de l’été mais il a dû attendre les derniers jours pour connaître sa prochaine destination. Le milieu offensif s’apprête à prendre la direction de l’Allemagne. Depuis quelques heures en effet, l’AS Monaco est tombée d’accord avec le Bayer Leverkusen pour un transfert à 32 M€ + 5 M€ de bonus, accompagnés d’un pourcentage à la revente.

«Le Bayer 04 Leverkusen a engagé l’international marocain Eliesse Ben Seghir. L’acteur offensif de 20 ans arrive chez le club de Bundesliga en provenance de l’AS Monaco, club français qui participe à la Ligue des Champions. Ben Seghir a signé à Leverkusen un contrat valable jusqu’au 30 juin 2030» informe le communiqué du champion d’Allemagne 2024. Le joueur de 20 ans aura fort à faire puisqu’avec Malik Tillman ou encore Ibrahim Maza, il devra faire oublier le départ de Florian Wirtz au début de l’été pour Liverpool.

Le Bayer débourse 30 M€

Le natif de Saint-Tropez avait sans doute besoin d’un changement de décor pour poursuivre sa progression. Ses débuts en équipe première ont été impressionnants à la fin de l’année 2022, jusqu’à cumuler 23 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts marqués et 3 passes décisives. Il avait d’ailleurs affronté le Bayer en Ligue Europa. Ben Seghir a rapidement confirmé ses bonnes dispositions entrevues, et ce malgré quelques blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains.

C’est surtout l’an passé qu’il s’est affirmé comme un membre phare du dispositif d’Adi Hütter, avant de connaître une baisse de régime sur la seconde partie de saison. L’ailier avait même perdu sa place dans le onze, mais pas la confiance de son entraîneur (9 buts, 4 passes en 46 apparitions toutes compétitions confondues). Il entamait ce nouvel exercice dans la peau d’un remplaçant, dans l’attente de son transfert où un tout nouveau défi l’attend de l’autre côté du Rhin. Il retrouvera d’ailleurs le PSG en Ligue des Champions.