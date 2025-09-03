EdF : Koundé adore le Mbappé capitaine

Interrogé sur le brassard de Kylian Mbappé, Jules Koundé a estimé que le rôle convenait parfaitement à l’attaquant des Bleus. Selon lui, l’ancien Parisien exerce son influence de manière naturelle, en étant proche de ses coéquipiers, ouvert au dialogue et capable de partager les responsabilités. Son statut et son talent imposent déjà le respect, ce qui rend son leadership évident au sein du groupe.

«J’ai toujours trouvé qu’il le faisait assez naturellement. Il est très présent pour ses coéquipiers, très ouvert à la discussion, il partage les responsabilités. Par le joueur qu’il est, il inspire le respect, la reconnaissance de ses coéquipiers. C’est assez naturel pour lui».