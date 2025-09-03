Menu Rechercher
Commenter 55
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Koundé adore le Mbappé capitaine

Par Valentin Feuillette
1 min.

Interrogé sur le brassard de Kylian Mbappé, Jules Koundé a estimé que le rôle convenait parfaitement à l’attaquant des Bleus. Selon lui, l’ancien Parisien exerce son influence de manière naturelle, en étant proche de ses coéquipiers, ouvert au dialogue et capable de partager les responsabilités. Son statut et son talent imposent déjà le respect, ce qui rend son leadership évident au sein du groupe.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours trouvé qu’il le faisait assez naturellement. Il est très présent pour ses coéquipiers, très ouvert à la discussion, il partage les responsabilités. Par le joueur qu’il est, il inspire le respect, la reconnaissance de ses coéquipiers. C’est assez naturel pour lui».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Kylian Mbappé
Jules Koundé

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Jules Koundé Jules Koundé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier