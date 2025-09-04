Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie - Botswana : les compositions sont tombées

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp
Algérie Botswana

Ce jeudi, la 7e journée des éliminatoires de la zone Afrique offre un duel entre l’Algérie et le Botswana. A domicile, les Verts s’articulent dans un 4-3-3 avec Alexis Guendouz dans les cages derrière Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai et Ramy Bensebaini. Le milieu de terrain est assuré par Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui et Houssem Aouar. Devant, Mohamed Amoura est accompagné dans les couloirs par Riyad Mahrez et Amine Gouiri.

De leur côté, les Zèbres s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Goitseone Phoko qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Alford Velaphi, Tebogo Kopelang, Mosha Gaolaolwe et Mothusi Johnson. Gape Edwin Mohutsiwa et Godiraone Modingwane se retrouvent dans l’entrejeu avec Gilbert Baruti un cran plus haut. En pointe, Tumisang Orebonye est épaulé par Thabang Sesinyi et Kabelo Seakanyeng.

Les compositions

Algérie : Guendouz - Atal, Mandi, Tougai, Bensebaini - Bentaleb, Boudaoui, Aouar - Mahrez, Amoura, Gouiri

Botswana : Phoko - Velaphi, Kopelang, Gaolaolwe, Johnson - Modingwane, Mohutsiwa - Sesinyi, Baruti, Seakanyeng - Orebonye

Eliminatoires CM - Afrique
Algérie
Botswana

