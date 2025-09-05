Qualifications Coupe du Monde 2026 : le Maroc officiellement qualifié pour le Mondial !

La zone Afrique continuait de disputer ce vendredi soir la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec pour certaines sélections l’opportunité de valider son billet pour la compétition qui se déroulera aux Etats-Unis, Mexique et Canada. C’était le cas du Maroc, qui pouvait vivre une soirée très spéciale. En effet, les Lions de l’Atlas inauguraient le tout nouveau stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, doté de 70 000 places.

La suite après cette publicité

Et les hommes de Regragui n’ont pas déçu, aidés aussi par le carton rouge reçu en première période par Goumay, à la 26e minute. Saibari a vite sanctionné le Niger en inscrivant un doublé avant la pause. El Kaabi donnait plus d’ampleur au score, puis c’est Igamane, décidément en forme après son doublé avec le LOSC, qui parachevait la démonstration, sur une passe d’Aguerd, avant de délivrer une passe décisive à Ounahi. Le Maroc pouvait fêter dignement sa troisième qualification consécutive pour une Coupe du Monde. Désormais, ils pourront se concentrer sur la conquête de la prochaine CAN, à domicile, en janvier prochain.

Du suspense pour le Sénégal et la Côte d’Ivoire

Dans les autres rencontres, l’Egypte s’est défait de l’Ethiopie grâce à ses hommes forts Salah et Marmoush. Le Sénégal a fait une belle opération en s’imposant face au Soudan, qui le talonnait au classement. Il faudra ensuite se déplacer en République Démocratique du Congo pour ce qui ressemblera à la finale du groupe B.

La suite après cette publicité

Autre groupe à suspense, celui de la Côte d’Ivoire. Les Eléphants ont été bien inspirés de se défaire du Burundi, juste derrière eux au classement. Comme pour le Sénégal, la première place du groupe F se jouera lors de la prochaine journée, mardi prochain. En effet, la Côte d’Ivoire se déplacera au Gabon, qui n’a qu’un point de retard. Toutefois, en cas de défaite, avec 19 points, la sélection ivoirienne devrait figurer parmi les meilleurs deuxièmes et donc rester en course pour une qualification.

Les résultats des matches de 21h :

Groupe A :

Egypte 2-0 Ethiopie : Salah (41e), Marmoush (45+2e)

Groupe B :

Sénégal 2-0 Soudan : Koulibaly (14e), PM Sarr (41e)

Mauritanie 2-0 Togo : Yade (13e), Abeid (68e)

Groupe E :

Maroc 5-0 Niger : Saibari (29e, 38e), El Kaabi (51e), Igamane (69e), Ounahi (85e)

Groupe F :

Côte d’Ivoire 1-0 Burundi : Bayo (3e)